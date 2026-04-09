Tra Meda e Seregno, una rotatoria abbandonata si trasforma in un monumento dedicato a Garinei e Giovannini. Un intervento di riqualificazione ha portato alla creazione di un'installazione che unisce elementi di decoro urbano e memoria storica, coinvolgendo la zona di confine tra i due comuni. La nuova struttura sostituisce lo spazio trascurato, rendendo omaggio ai due protagonisti del teatro.

La zona di confine tra Meda e Seregno si trasforma grazie a un intervento che unisce decoro urbano e memoria storica. La rotatoria situata tra via Wagner e via Einaudi è stata riqualificata e ufficialmente dedicata ai maestri della commedia musicale Pietro Garinei e Sandro Giovannini, ponendo fine a oltre vent’anni di degrado in uno spazio nato come soluzione temporanea. Dalla giungla urbana al tributo alla cultura musicale. Per due decenni, l’area che collega le vie Einaudi e Wagner ha rappresentato una criticità per il territorio, rimasta ferma in condizioni di abbandono dopo la sua costruzione. Oggi, la completa ristrutturazione del nodo stradale non si limita al miglioramento della viabilità, ma assume un valore identitario profondo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Meda e Seregno: la rotatoria abbandonata celebra Garinei e Giovannini

Tra Seregno e Meda. Una rotatoria d’autoreLa rotatoria tra via Einaudi, a Meda, e via Wagner, a Seregno, cambia volto e soprattutto identità.

Festa a Seregno e Meda. La Brianza si accende con la fiamma olimpicaIl passaggio della fiamma olimpica in Brianza ha trasformato un pomeriggio qualunque in un frammento di storia condivisa.

Temi più discussi: Incidenti stradali a Cornate, Meda e Seregno, anche due ribaltamenti: tre feriti; Tra Seregno e Meda. Una rotatoria d’autore; C’è un nuovo confine tra Seregno e Meda: la rotonda dedicata ai miti del teatro leggero; Seregno e Meda, la nuova rotatoria al confine intitolata a Garinei e Giovannini.

Tra Seregno e Meda. Una rotatoria d’autoreFinita la riqualificazione, i Comuni l’hanno dedicata a Garinei e Giovannini. Molte anteprime dei maestri della commedia musicale sono partite da qui. ilgiorno.it

Una rotatoria per Garinei e Giovannini: omaggio al teatro tra Seregno e MedaUn incrocio, dunque, che diventa simbolo: non solo punto di passaggio tra due città, ma luogo condiviso di cultura e identità. mbnews.it

Ve la ricordate la Fonit Cetra Era in via Meda a Milano. - facebook.com facebook