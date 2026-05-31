Il nuovo obiettivo Laowa FishEye offre una gamma di focali che va da 4.5 a 10mm con apertura f2.8. La differenza tra la visione circolare e quella diagonale si traduce in variazioni nella composizione: la prima cattura un'immagine rotonda completa, mentre la seconda utilizza un'area rettangolare più ampia. L'impossibilità di montare filtri limita l'uso di accessori per controllare la luce e l'esposizione.

? Punti chiave Come cambia la composizione passando dalla visione circolare a quella diagonale?. Quali limiti impone l'impossibilità di montare filtri su questo obiettivo?. Perché la gestione manuale è una scelta strategica per Venus Optics?. Quanto incide il peso ridotto sulla praticità durante gli scatti estremi?.? In Breve Compatibile con attacchi Sony E, Nikon Z, Canon RF, L, Fujifilm X, EOS-M e MFT.. Dimensioni di 68,9 x 59,3 mm con peso complessivo di 338 grammi.. Struttura ottica con 13 elementi in 9 gruppi e 7 lamelle del diaframma.. Prezzo di vendita fissato a 400 euro oltre IVA.. Venus Optics lancia il nuovo obiettivo Laowa 4.5-10mm f2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nuovo zoom FishEye Laowa: prospettive estreme da 4.5 a 10mm f/2.8

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