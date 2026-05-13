Sony Xperia 1 VIII | nuovo sensore zoom e AI per foto professionali

Sony ha presentato il nuovo Xperia 1 VIII, dotato di un sensore zoom aggiornato e di funzionalità di intelligenza artificiale per la fotocamera. Il sensore permette di migliorare la qualità delle foto scattate con lo zoom, mentre l’AI Camera Assistant offre suggerimenti automatici e impostazioni ottimizzate. La società ha annunciato che queste caratteristiche puntano a rendere più semplice ottenere immagini di qualità professionale con il telefono.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Domande chiave Come influenzerà il nuovo sensore la qualità dei tuoi scatti zoom?. Perché l'AI Camera Assistant potrebbe limitare la tua creatività fotografica?. Cosa cambia concretamente l'uso del processore Snapdragon 8 Elite Gen 5?. Come impatterà la risoluzione Full HD sulla qualità del display OLED?.? In Breve Processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 con incremento prestazionale del 20%. Batteria da 5.000 mAh con autonomia stimata fino a due giorni. Display OLED da 6,5 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Supporto Android 16 con 4 aggiornamenti OS e 6 anni di patch. Sony presenta lo Xperia 1 VIII con un nuovo sensore per il teleobiettivo da 11,56 pollici e l’integrazione dell’AI Camera Assistant per ottimizzare gli scatti in tempo reale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sony Xperia 1 VIII: nuovo sensore zoom e AI per foto professionali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The BEAST is Here! Sony Xperia 1 Mark 8 First Look & Leaks Notizie correlate Sony Xperia 1 VIII: rivoluzione design e ritorno del jack audioIl design del prossimo flagship di Sony sta per subire una metamorfosi radicale, come rivelano le ultime immagini trapelate che mostrano un... Sony Xperia 1 VIII: addio alla linea verticale, arriva il modulo quadrato? Cosa sapere Dati CAD rivelano modulo fotografico quadrato per il nuovo Sony Xperia 1 VIII. Temi più discussi: Sony Xperia 1 VIII, nuovi render delle colorazioni a poche ore dal lancio; Sony Xperia 1 VIII cambia aspetto per la prima volta dopo anni. Nuovo blocco fotocamere e scatti più semplici; Le colorazioni e il design di Sony Xperia 1 VIII si mostrano in alcune foto; Sony Xperia 1 VIII si mostra online: potrebbe costare quasi 2.000 euro. Sony Xperia 1 VIII ufficiale: teleobiettivo da 48 MP e jack ceotech.it/sony-xperia-1-… x.com 13 maggio 2026?Il prossimo ONE sta arrivando… Mancano 3 giorni! - Sony | Xperia reddit Sony Xperia 1 VIII ufficiale: nuova fotocamera con IA e teleobiettivo più grandeSony presenta Xperia 1 VIII con AI Camera Assistant, nuovo teleobiettivo e design ispirato alle pietre naturali. multiplayer.it Sony Xperia 1 VIII ufficiale: nuovo design ORE, teleobiettivo rivoluzionato e potenza da top gammaSony Xperia 1 VIII rinnova design e comparto fotografico con un nuovo teleobiettivo più grande e intelligente, puntando su qualità d’immagine e continuità pro senza stravolgere la filosofia Xperia. news.fidelityhouse.eu