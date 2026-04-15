Juventus Chuki come Yildiz? Prospettive per il nuovo colpo

La Juventus sta valutando l'acquisto di un calciatore internazionale come possibile rinforzo. Si tratta di un profilo che potrebbe arrivare a parametro zero, in modo simile a quanto fatto in passato con altri giocatori. La società continua a lavorare sul mercato, mentre la squadra gioca le proprie partite tra obiettivi di crescita e ambizioni future. L’interesse si concentra su un attaccante con esperienza internazionale.

Juve, obiettivo Chuki: il colpo a zero che ricalca l’affare Yildiz. Mentre la Juventus pianifica il futuro tra i successi della Next Gen e le ambizioni della prima squadra, un nuovo profilo internazionale infiamma i radar di mercato della Continassa. Si tratta di Chuki, talento cristallino L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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