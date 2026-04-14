Studenti della scuola secondaria di primo grado e giovani con origini internazionali di Busto Arsizio esprimono preoccupazioni riguardo alla perdita dei loro spazi sicuri e delle figure di riferimento, in un periodo segnato da numerosi cambiamenti. La questione riguarda principalmente il timore di dover affrontare l’ansia e l’incertezza legate a questa situazione di transizione. Le loro parole riflettono un senso di insicurezza che si manifesta in diverse aree della vita quotidiana.

Studenti della scuola secondaria di primo grado Bellotti di Busto Arsizio e giovani con radici internazionali condividono il timore di perdere i propri spazi sicuri e le figure di riferimento in un’epoca caratterizzata da continui cambiamenti. Attraverso testimonianze dirette, emerge come la memoria legata ai luoghi dell’infanzia funga da stabilizzatore emotivo contro l’ansia del presente. L’identità tra mura domestiche e spazi aperti. Per molti ragazzi, la stabilità non è un concetto astratto, ma un luogo fisico dove riporre i propri vissuti. Pierfilippo, studente della classe 1D presso l’istituto Bellotti di Busto Arsizio, trova rifugio nel giardino di casa sua.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luoghi e ricordi: il rifugio dei giovani contro l’ansia del presente

Roma-Atalanta, sfida dei ricordi: Gasperini ritrova il passato per blindare il presenteSabato sera all’Olimpico arriverà l’Atalanta e Gian Piero Gasperini dovrà mettere tutto da parte.

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Il Fiordo di Furore è uno di quei luoghi più affascinanti della Costiera Amalfitana. L'elemento che trasforma il paesaggio in un’illustrazione da libro di fiabe è l'imponente ponte ad arco della Strada Statale 163. Sospeso a 30 metri di altezza, unisce i due versant - facebook.com facebook

Il mare e il deserto sono da millenni luoghi di reciproco arricchimento fra i popoli e le culture. Guai, se ne facciamo cimiteri dove muore anche la speranza! Liberiamo dal male questi immensi bacini di storia e di futuro! Denunciamo e rimuoviamo le cause della x.com