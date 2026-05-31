Nuovo motoscafo lagunare per la polizia penitenziaria del carcere di Venezia

Notizia in breve

Al Salone Nautico di Venezia è stato presentato il nuovo motoscafo lagunare MLPP01, destinato al servizio navale del corpo di polizia penitenziaria presso il carcere di Venezia. Il mezzo è stato mostrato oggi durante l’evento e sarà utilizzato per le operazioni di vigilanza e sicurezza nelle acque della laguna. La presentazione ha segnato l’introduzione di un nuovo elemento nella flotta della polizia penitenziaria locale.