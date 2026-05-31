Nuovo motoscafo lagunare per la polizia penitenziaria del carcere di Venezia
Al Salone Nautico di Venezia è stato presentato il nuovo motoscafo lagunare MLPP01, destinato al servizio navale del corpo di polizia penitenziaria presso il carcere di Venezia. Il mezzo è stato mostrato oggi durante l’evento e sarà utilizzato per le operazioni di vigilanza e sicurezza nelle acque della laguna. La presentazione ha segnato l’introduzione di un nuovo elemento nella flotta della polizia penitenziaria locale.
(Adnkronos) – Il Salone Nautico di Venezia ha ospitato oggi la presentazione del nuovo motoscafo lagunare MLPP01 ad uso del servizio navale del Corpo di polizia penitenziaria della casa circondariale “Santa Maria Maggiore” di Venezia. Accolti da Fabrizio D’Oria, direttore generale di Vela e del Salone Nautico, erano presenti Rosanna Gargano, direttore della casa circondariale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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