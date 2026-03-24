Carcere Malaspina nasce un nuovo Osservatorio a tutela dei detenuti e degli operatori della polizia penitenziaria

È stato annunciato la creazione di un nuovo Osservatorio presso il carcere Malaspina, con l’obiettivo di monitorare la condizione dei detenuti e degli operatori della polizia penitenziaria. La decisione arriva in un momento in cui si discute di politiche sulla giustizia minorile e sulla tutela dei soggetti coinvolti nelle strutture penitenziarie. La struttura sarà dedicata a raccogliere dati e segnalare eventuali criticità.

Investire nella giustizia minorile significa proteggere il futuro e rafforzare la sicurezza del Paese. È l’appello lanciato da Maurizio Mezzatesta, segretario nazionale del CnppSpp, che chiede alle istituzioni una strategia più lungimirante sugli istituti penali per minorenni. “Come una squadra cura il vivaio, lo Stato deve formare, educare e proteggere i giovani del circuito penale: è lì che si gioca la partita della legalità”, sottolinea Mezzatesta. Il mancato recupero dei minori, avverte il sindacato, espone a conseguenze gravi: l’ingresso nelle carceri per adulti, come l’Ucciardone, può trasformarsi in una “università del crimine”, rafforzando modelli devianti difficili da estirpare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Tutela della salute degli operatori della Polizia Municipale: screening gratuiti sulle patologie tiroideeScreening tra gli agenti della Polizia Municipale, questa mattina, per la prevenzione delle malattie tiroidee, presso il comando di via Santa Colomba. La mini Olimpiade al carcere di Bollate: gli atleti? Detenuti, magistrati e polizia penitenziariaNella zona nord-ovest dell’hinterland milanese sorge un campo da calcio in erba naturale dove i tifosi possono assistere alle partite da una... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Carcere Malaspina Discussioni sull' argomento Agente penitenziario aggredito al carcere Malaspina; Fine settimana di inizio Primavera: ecco gli appuntamenti in Molise; Dalla memoria all’impegno: a Termoli si discute della mafia che cambia volto; Ribera, arrestato 17enne per dentenzione di droga a fine di spaccio. Agente penitenziario aggredito al carcere MalaspinaAggressione e tensioni al carcere per i minorenni Malaspina di Palermo. Un detenuto ha aggredito con calci e pugni un agente penitenziario. I primi a intervenire in difesa del poliziotto sono stati gl ... blogsicilia.it https://www.castelloincantato.it/scafazzato-voi-qua-non-comandate-rivolta-nel-carcere-malaspina-undici-le-condanne/ - facebook.com facebook