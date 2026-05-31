Un edificio precedentemente occupato dalla criminalità organizzata a Cinisello è stato riqualificato e trasformato in un centro diurno per minori. La nuova sede, situata in via Cicerone 1, ospita la Comunità Leggera, intitolata a due giovani vittime innocenti di mafia. Il processo di riqualificazione ha portato alla nascita di uno spazio dedicato alla crescita e al supporto dei ragazzi fragili.

Da immobile a disposizione della criminalità organizzata a centro diurno per minori. Succede a Cinisello, in via Cicerone 1, dove è sorta la nuova sede della Comunità Leggera, intitolata a Giuseppe Di Matteo e Annalisa Durante, due giovani vittime innocenti della mafia. Lo spazio si aggiunge al primo spazio educativo che si chiama “Spicca il Volo”, e rientra nelle attività del servizio semi-residenziale della Cooperativa Sociale Azimut che ne curerà la gestione educativa e socio-pedagogica. Il progetto - spiega il Comune - nasce con l’obiettivo di contrastare il disagio giovanile attraverso percorsi di supporto per preadolescenti e per le famiglie, rappresentando un’alternativa alle comunità residenziali a tempo pieno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovo centro per ragazzi fragili. L’immobile sottratto alle mafie rinasce come luogo di crescita

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