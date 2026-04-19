Il bene strappato alle mafie La casa per ragazzi disabili

Una casa precedentemente nelle mani della criminalità organizzata è stata confiscata e assegnata a un’associazione per ragazzi disabili. La struttura, chiamata Casa San Michele, era considerata un bene sottratto alle mafie e ora viene utilizzata per offrire assistenza a giovani con disabilità. La procedura di confisca è stata completata e la casa è stata consegnata all’ente che si occuperà della gestione.

Era proprietà della criminalità organizzata. Casa San Michele, bene confiscato e poi ottenuto dall’Amministrazione comunale, è ora il luogo del riscatto e progetto da applausi: ospiterà i ragazzi disabili per dare vita a quell’idea del “dopo di noi“, che si traduce in percorsi di autonomia personale. Il bene confiscato diventa dunque risorsa per la collettività. A dare l’idea di quanto questa iniziativa piaccia basta il numero delle persone intervenute ieri mattina all’inaugurazione in via San Michele del Carso, a due passi dalla stazione ferroviaria e dal centro cittadino. Tra loro la viceprefetta Enrica Montagna, il sindaco Giovanni...🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il bene strappato alle mafie. La casa per ragazzi disabili Notizie correlate Leggi anche: La solidarietà dei cacciatori: donati 1.500 euro alle famiglie con ragazzi disabili “Diamo linfa al bene”, raccolta firme nei Coop.fi per sostenere la rinascita dei beni confiscati alle mafieFirenze, 16 marzo 2026 – Incontri aperti alla cittadinanza e banchetti per le firme in cinque punti vendita Unicoop Firenze per chiedere che il 2%... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il bene strappato alle mafie. La casa per ragazzi disabili; Omar Fantini con Karma Letale al Sipario Strappato di Arenzano; Masseria Ferraioli di Afragola confiscata alla camorra: giornata antievasione; Afragola, giornata antievasione il 19 aprile alla masseria Ferraioli confiscata alla criminalità organizzata. Il bene strappato alle mafie. La casa per ragazzi disabiliInaugurato l’immobile assegnato all’Amministrazione comunale e riprogettato. L’onorevole Fabrizio Sala: Il peggio della società diventa il futuro del meglio. ilgiorno.it Gli hanno strappato i figli. Non con un urlo. Non con la violenza che fa rumore. Ma con quella, più sottile e istituzionale, che arriva in silenzio, timbrata, protocollata, “per il loro bene”. La famiglia del bosco, così li chiamavano. Vivere ai margini, lontani dal ceme facebook