Maccarese rinasce l’ex dazio | riapre lo storico immobile

L’ex Dazio di Maccarese riapre al pubblico dopo un periodo di chiusura. L’immobile storico, situato nel comune di Fiumicino, è stato riqualificato e ora funge da nuovo punto di riferimento per la comunità locale. La riapertura è avvenuta il 20 aprile 2026, e l’edificio è stato riconsegnato alla cittadinanza come spazio di aggregazione e presenza nel territorio.

Fiumicino, 20 aprile 2026 – L’ex Dazio di Maccarese rinasce ufficialmente e torna a disposizione della cittadinanza come nuovo punto di riferimento e centro di aggregazione per l’intero territorio. La cerimonia inaugurale si è svolta alla presenza dell’assessore ai Trasporti e Demanio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, che ha proceduto al simbolico taglio del nastro insieme al sindaco Mario Baccini, sancendo così l’inizio di un nuovo corso per lo storico immobile. Presente anche la consigliera regionale Marika Rotondi. All’evento hanno partecipato autorità di rilievo nazionale e locale, tra cui il senatore Andrea De Priamo, e Massimiliano Graux delegato del Sindaco per la navigabilità del Tevere.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Rinasce il Dazio di Maccarese: sabato 18 aprile torna la storiaSabato 18 aprile, alle ore 11, l’antico Dazio di Maccarese riapre ufficialmente al pubblico. Maccarese, il Dazio apre le porte: sabato 18 aprile l’inaugurazioneFiumicino, 8 aprile 2026 – Nuovo appuntamento a Maccarese, dove sabato 18 aprile 2026 è in programma l’inaugurazione del Dazio.