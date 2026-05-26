È stato annunciato che Asiago ospiterà nel 2026 il festival Asiago Live, dedicato a musica e cultura. L’evento si svolgerà per un decennio, coinvolgendo artisti che si esibiranno durante le notti sull’Altopiano. Sono state poste anche domande sulla possibile ripercussione del festival sull’economia dei borghi montani vicentini, ma finora non sono stati forniti dettagli specifici.

? Domande chiave Chi sono gli artisti che animeranno le notti dell'Altopiano?. Come influenzerà il festival l'economia dei borghi montani vicentini?. Quali sono i dettagli logistici per il decimo anniversario?. Perché la sinergia tra Provincia e privati è fondamentale per l'evento?.? In Breve Partecipazione di Francesca Bordignon di Duepunti Eventi e Tiziano Sella di BRV.. L'evento sostiene l'economia locale e le botteghe dei borghi dell'Altopiano.. La gestione operativa coinvolge la sinergia tra Provincia di Vicenza e partner privati.. Prossime settimane dedicate alla definizione dei dettagli logistici per il decimo anniversario.. La Provincia di Vicenza ha presentato oggi il programma per l’edizione 2026 di Asiago Live, un evento che celebra dieci anni di successi musicali e spettacoli nel cuore dell’Altopiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Asiago Live 2026: il decennio di musica e cultura sull’Altopiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

È trentino l'orso che sta facendo parlare tutto l'Altopiano di AsiagoUn orso, proveniente dalla regione Trentino, è stato recentemente avvistato nell’area a sud dell’Altopiano di Asiago, vicino alla Valle del Brenta.

Asiago, 33 km tra i pascoli: la Rogazione unisce l’AltopianoA Asiago, un percorso di trentatré chilometri tra i pascoli dell’Altopiano viene ripetuto durante la tradizionale Rogazione.

Argomenti più discussi: Serata frittura mista e musica live - Treschè Conca, sabato 25 luglio 2026; TvA NotizieTvA Notizie del 25/05/2026; The Kolors in vetta nell’airplay con Rolling Stones; Festa di Fine Estate con serata gnocchi e musica live - Treschè Conca, sabato 22 agosto 2026.

#AperitivoDay - Results on X | Live Posts & Updates x.com