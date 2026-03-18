Si parla del possibile arrivo di una nuova Fiat Grande Panda Abarth, prevista per il 2027 e alimentata a benzina. Al momento, le notizie si limitano a indiscrezioni e ipotesi sulla strategia futura della casa automobilistica, senza conferme ufficiali o dettagli definitivi sul progetto. La discussione riguarda principalmente le voci circolate, senza indicazioni precise sui contenuti o le caratteristiche del veicolo.

Se ne sta parlando davvero, ma al momento siamo ancora nel campo di indiscrezioni + direzione strategica, non di un modello confermato. Ecco quanto si dice ad oggi sul possibile ritorno della Fiat Panda in versione sportiva, magari con logo Abarth. Cosa sta succedendo davvero in Abarth. Negli ultimi mesi è emerso chiaramente che Abarth (gruppo Stellantis) sta rivalutando la scelta “full electric”: le Abarth elettriche (500e, 600e) non hanno convinto del tutto il pubblico storico. le vendite sono calate e molti clienti chiedono più “emozione” (sound, modifiche, carattere). per questo si parla concretamente di ritorno a motori termici o ibridi. Quindi sì: lo “spirito dello Scorpione” potrebbe tornare anche con il benzina (o almeno ibrido), proprio per rilanciare il marchio. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Grande Panda Abarth: arriva nel 2027 e sarà a benzina

Articoli correlati

Nuova Fiat Grande Panda: nel 2027 sarà anche Abarth?Al momento la Fiat Grande Panda Abarth non è ancora un’auto ufficiale prodotta da Fiat o Abarth — ma si parla molto di possibilità future, rumor e...

Nuova Fiat Giga Panda 2026; sarà lei la nuova Fiat Multipla?La “Fiat Giga Panda” (nome provvisorio: potrebbe chiamarsi diversamente come Grizzly o altro) è una delle novità più attese di Fiat per il 2026,...

Altri aggiornamenti su Nuova Fiat Grande

Temi più discussi: Rumors | Davvero ci sarà una FIAT Grande Panda Abarth?; Né Multipla né Giga Panda: la nuova Fiat per famiglie si chiamerà Grizzly? | Quattroruote.it; Fiat Grande Panda Abarth, il ritorno nel termico dello scorpione dopo la parentesi green; Vendo Fiat Grande Panda 44 kWh La Prima nuova a Montagna in Valtellina, Sondrio (codice 15477881).

Nuova Fiat Grande Panda Abarth: arriva nel 2027 e sarà a benzinaFiat Grande Panda: la piccola citycar italiana potrebbe debuttare in gamma anche con motorizzazione termica potente e logo Abarth ... ilgiornaledigitale.it

Fiat Grande Panda cambia nome in Brasile e diventa Argo: ecco i brevettiFiat prepara il debutto della nuova Argo in Sud America, modello derivato direttamente dalla Grande Panda europea. Il brevetto depositato in Brasile mostra un design quasi identico con alcune differen ... motorbox.com

Secondo gli inglesi di Autocar la Fiat Grande Panda sarà la prima auto della 'nuova era' di Abarth dopo la parentesi elettrica. https://auto.everyeye.it/notizie/fiat-panda-abarth-ritorno-termico-scorpione-parentesi-green-865557.htmlutm_medium=Social&utm - facebook.com facebook