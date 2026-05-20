Nuova Fiat Grande Panda 4×4 quando arriva e come sarà?

La Fiat Grande Panda 4×4 è uno dei modelli più attesi della nuova gamma “Smart Car” di Fiat. La casa automobilistica ha annunciato che il veicolo sarà disponibile nelle concessionarie a partire dalla fine dell’anno. La vettura sarà dotata di trazione integrale e motori benzina con diverse potenze. La produzione avviene nello stabilimento italiano, con un processo di assemblaggio che prevede l’utilizzo di componenti specifici per questa versione. La presentazione ufficiale è prevista in un evento nei prossimi mesi.

La Fiat Grande Panda 4×4 è uno dei modelli più attesi della nuova famiglia “Smart Car” di Fiat. Sebbene sia stata mostrata inizialmente sotto forma di concept (un prototipo di stile svelato durante le sessioni di test delle versioni standard), le informazioni sulla versione di produzione finale sono già molto delineate. Ecco come sarà e quando arriverà sul mercato. Quando Arriverà?. Il debutto della versione di serie, inizialmente ipotizzato in tempi brevissimi, è previsto indicativamente per il 2027. Fiat vuole prima consolidare il lancio e la produzione delle versioni standard (l’elettrica e la mild-hybrid a trazione anteriore), per poi introdurre questa variante specialistica che andrà a presidiare una nicchia storicamente importantissima per il marchio, soprattutto in Italia e nelle zone montane. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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NUOVA Fiat Grande PANDA: QUANTO È SICURA DAVVERO L'abbiamo messa alla PROVA nei TEST DI STABILITÀ

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