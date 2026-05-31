nuova legge elettorale nella palude proporzionale con vannacci e di battista

Una nuova legge elettorale potrebbe mantenere il sistema proporzionale, con possibili influenze di figure politiche come Vannacci e Di Battista. La discussione si concentra su modifiche alla rappresentanza e alla distribuzione dei seggi, senza ancora definire dettagli specifici. La proposta di riforma si inserisce in un quadro di incertezza politica, con il sistema attuale che potrebbe essere confermato o modificato. La normativa è ancora in fase di elaborazione e non sono stati definiti i tempi di approvazione.

Roma, 31 maggio 2026 – La palude proporzionale. Questo l’inedito scenario che potrebbe determinarsi a scapito dello Stabilicum, la riforma elettorale bipolarista propugnata dalla maggioranza di centrodestra per assicurare alla coalizione che supera il 42% nelle due Camere la maggioranza del 55% e oltre dei seggi. Un risultato che potrebbe essere determinato a destra dal prorompere di Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci, che sull’onda della "novità anti-sistema" potrebbe veleggiare già oltre il 5% a scapito di una Lega in crisi verticale di consensi, ma anche di una quota di elettorato insoddisfatto di Fratelli d’Italia e persino 5 stelle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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