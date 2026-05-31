Nuova governance Milan | a Calvelli le deleghe di Furlani per garantire continuità operativa

A seguito di un cambio nella governance, Calvelli ha ricevuto le deleghe di Furlani per gestire le attività operative del club. La decisione mira a assicurare una continuità nelle operazioni quotidiane e nelle strategie aziendali. Non sono state annunciate modifiche di altra natura né ulteriori dettagli sulle responsabilità affidate. La nuova organizzazione si concentra esclusivamente sulla stabilità e il mantenimento delle funzioni di gestione.

Milan, Calvelli eredita le deleghe di Giorgio Furlani: continuità operativa al centro del nuovo assetto dei rossoneri. La rivoluzione in casa Milan è ormai entrata nel vivo. Dopo l’annuncio del totale azzeramento dei vertici sportivi e societari al termine del campionato — con gli addii di Giorgio Furlani, Igli Tare, Geoffrey Moncada e Massimiliano Allegri — il club rossonero si prepara ad affrontare una fase di transizione tanto delicata quanto decisiva. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Nei giorni scorsi si è riunito ufficialmente il Consiglio di Amministrazione, inviando un messaggio chiaro all’ambiente: la macchina organizzativa di via Aldo Rossi è già stata predisposta per garantire continuità e stabilità in un momento di profondo cambiamento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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