Il Consiglio di Amministrazione del Milan ha deciso di trasferire le deleghe di Furlani a Massimo Calvelli. La riunione si è svolta nei giorni scorsi e ha visto la figura di Calvelli assumere un ruolo di rilievo all’interno del club. La notizia è stata confermata dal giornalista Gianluca Di Marzio. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sulle nuove responsabilità o sui motivi di questa modifica.

Il Milan sta vivendo una rivoluzione totale in questo momento: dopo il mancato obiettivo stagionale (niente Champions League), Gerry Cardinale ha fatto fuori tutto il vecchio organigramma rossonero e anche Massimiliano Allegri. Mandato via anche l'ormai ex amministratore delegato del Milan Giorgio Furlani. Insieme a Ibrahimovic e Calvelli, le spalle in questo momento di Cardinale, si stanno cercando i giusti profili per completare il quadro, anche se un profilo potrebbe già essere pronto in casa. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul futuro del Milan e in particolare sul ruolo di Massimo Calvelli che fa parte del CDA rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, riunito il CDA: le deleghe di Furlani passano a Massimo Calvelli

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