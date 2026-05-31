nuova giunta saletti sfoglia tutti i papabili

Il sindaco di Bondeno ha iniziato a valutare i candidati per la nuova giunta, concentrandosi su scelte concrete. Da lunedì, partirà un giro di incontri per definire i nomi e le deleghe. La fase decisionale coinvolge direttamente il primo cittadino, che sta analizzando i profili dei possibili assessori. L’obiettivo è completare la formazione dell’esecutivo entro i prossimi giorni, in vista dell’insediamento ufficiale.

E’ il tavolo della concretezza. Il sindaco Simone Saletti ha ufficialmente l’agenda in mano e da lunedì farà scattare il "giro di vite" decisivo per dare un volto e un nome alla giunta che guiderà Bondeno per i prossimi cinque anni. Un puzzle politico che si preannuncia delicato, ma che il primo cittadino vuole chiudere in tempi record per non perdere il passo sui dossier più caldi del territorio. La strategia di questi primi giorni post-voto è stato blindare l’attività amministrativa ed economica prima di aprire il manuale dei bilanciamenti politici. "Questa settimana l’ho dedicata totalmente a non perdere procedure con gli uffici – mette subito in chiaro il sindaco –, sia lavorando sulla futura bretella ovest di Bondeno che sui vari insediamenti che hanno procedure in corso, ovvero Bertani e Hitachi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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