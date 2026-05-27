Sei candidati sono in corsa per cinque incarichi nella prossima giunta. Un solo candidato si presenta come leader, circondato dai rappresentanti dei partiti di centro destra, che si preparano a chiedere risposte e sostegno. La competizione è aperta e si svolge in un clima di attesa tra le forze politiche coinvolte. La scelta sarà fatta al termine delle consultazioni e delle discussioni interne.

di Claudia Fortini Un uomo solo al comando con una folla intorno. Potrebbe essere quella dei partiti di centro destra che l’hanno sostenuto e che batteranno cassa. Ma Simone Saletti è ‘civico’, non ha tessere e tra i top ten degli eletti, i civici non mancano. E anche le sorprese potrebbero non mancare. Intanto, dopo la pioggia di consensi, il sindaco si è preso qualche giorno per indicare la giunta, illuminato dal sole della ragione che per ora solo lui ha in testa. All’indomani della vittoria, con un plebiscito storico che ha segnato il record di voti con un 66,29% che ha doppiato il rivale, gli occhi sono tutti puntati sulla giunta, ovvero sulla squadra con la quale Simone Saletti sceglierà di guidare Bondeno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Toto-giunta, sei papabili per cinque ’maglie’

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