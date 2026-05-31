Nell’ultima giornata di gare a Pontevedra, in Spagna, l’Italia ha conquistato un nuovo podio nel duo libero misto di nuoto artistico. La competizione si è svolta nell’ambito della quarta tappa della Coppa del Mondo 2026. La squadra italiana ha concluso la prova con un risultato che ha confermato la sua presenza tra le migliori. La gara si è svolta senza modifiche alla classifica finale rispetto alle sessioni precedenti.

Si è da poco conclusa la terza ed ultima giornata di gare a Pontevedra, in Spagna, luogo che ospita la quarta tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. Nel day-3 c’è stato spazio per le ultime tre finali dell’appuntamento spagnolo: il duo tecnico femminile, il duo libero misto ed il team acrobatico. Andiamo a scoprire i risultati di questa giornata. In mattinata, nel duo tecnico femminile a trionfare è stata la coppia francese formata da Laelys Alavez e Romane Lunel. Le transalpine hanno chiuso la prova con il punteggio di 291.1000, di cui 119.6500 di impressione artistica e 171.4500 di elementi. Subito dietro gli Stati Uniti d’America con il duo Anita Alvarez e Jaime Czarkowski, seconde con lo score di 290. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto artistico, Italia ancora a podio nel duo libero misto nell’ultima giornata di Pontevedra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

APOTEOSI ITALIA, è ORO anche nel doppio maschile per Rieder-Kainzwaldner |

Notizie e thread social correlati

Nuoto artistico, Filippo Pelati vince in Coppa del Mondo! Marchetti sul podio a PontevedraFilippo Pelati ha vinto una tappa di Coppa del Mondo di nuoto artistico a Pontevedra.

Nuoto artistico, l’Italia sfiora il podio nel team tecnico nella tappa di CdM di Xi’anA Xi’an è iniziata la terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026, con le competizioni che si svolgono in tre giornate.

Temi più discussi: Manifestazione di nuoto artistico – Tutti in piscina; Nuoto artistico, tre podi per l’Italia nella seconda giornata di Coppa del Mondo a Pontevedra; Nuoto artistico, l’Italia incanta in Coppa del Mondo: argento per il Team, sul podio Pelati e Piccoli; Coppa del Mondo nuoto artistico 2026: oro Pelati e argento Marchetti a Pontevedra.

Nuoto artistico, tre podi per l’Italia nella seconda giornata di Coppa del Mondo a PontevedraL'Italia continua a raccogliere risultati prestigiosi nella tappa di World Cup di nuoto artistico in corso a Pontevedra, in Spagna. Nella seconda giornata ... oasport.it

Nuoto artistico: l'Italia è argento nel team tecnico a ParigiLa nazionale italiana di nuoto artistico ha conquistato un importante secondo posto nella gara del team tecnico durante la tappa della Coppa del Mondo 2025-2026, svoltasi nella piscina di Parigi. Le ... it.blastingnews.com