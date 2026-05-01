Nuoto artistico l’Italia sfiora il podio nel team tecnico nella tappa di CdM di Xi’an

A Xi’an è iniziata la terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026, con le competizioni che si svolgono in tre giornate. La prima giornata ha visto le squadre in vasca per le prove del team tecnico, in cui l’Italia si è posizionata a un passo dal podio. La tappa segue l’appuntamento di Parigi, con le atlete che hanno ripreso gli allenamenti e le gare dopo più di un mese.

Si è aperta oggi a Xi’an la terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. A più di un mese di distanza dall’appuntamento parigino, i grandi protagonisti sono tornati oggi in vasca per la prima delle tre giornate cinesi. Nella giornata odierna sono state quattro le gare disputate. Andiamo insieme a riepilogare i risultati. La finale del solo tecnico maschile è stata conquistata dal britannico Ranjuo Tomblin, primo con il punteggio di 245.6850, di cui 103.6500 per l’impressione artistica e 142.0350 per l’esecuzione. Il 20enne è riuscito ad anticipare per pochissimi punti il padrone di casa Muye Guo, secondo con uno score di 245.2684.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto artistico, l’Italia sfiora il podio nel team tecnico nella tappa di CdM di Xi’an Notizie correlate Leggi anche: Nuoto artistico, Enrica Piccoli sfiora il podio nel solo tecnico nella tappa di Parigi della Coppa del Mondo Nuoto artistico, Italia seconda nel team tecnico nella tappa di Coppa del Mondo a ParigiÈ proseguita oggi il secondo appuntamento della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2025-2026. Contenuti di approfondimento Nuoto artistico, l’Italia sfiora il podio nel team tecnico nella tappa di CdM di Xi’anSi è aperta oggi a Xi'an la terza tappa della Coppa del Mondo di nuoto artistico 2026. A più di un mese di distanza dall'appuntamento parigino, i grandi ... oasport.it Nuoto artistico, Pelati e Ruggiero d'oro a Parigi: Italia in crescitaLa nazionale italiana di nuoto artistico ha inaugurato la prima tappa della Coppa del Mondo, svoltasi nella piscina Georges Vallerey di Parigi, con un bilancio complessivamente positivo. L'evento ha ... it.blastingnews.com