Nel 2010, il flusso di ferro nel nucleo terrestre ha invertito direzione, secondo studi recenti. Questa variazione potrebbe influenzare il campo magnetico del pianeta, che ci protegge dai raggi solari e dallo spazio. La modifica nel movimento del ferro nel nucleo ha implicazioni per la stabilità del campo magnetico, anche se i ricercatori continuano a monitorare come questa inversione possa evolvere nel tempo. La ricerca si concentra sull’effetto di questa inversione sulla protezione planetaria.

? Punti chiave Come può il movimento del ferro influenzare la nostra protezione magnetica?. Perché il flusso del nucleo ha invertito direzione nel 2010?. Quali segnali hanno permesso ai satelliti di vedere sotto l'oceano?. Cosa significa l'indebolimento del flusso rilevato dagli scienziati nel 2020?.? In Breve Dati satellitari Swarm e CryoSat hanno rilevato l'anomalia magnetica nel Pacifico.. L'inversione del flusso del 2010 precede la variazione geomagnetica registrata nel 2017.. Elisabetta Iorfida dell'ESA analizza la possibile instabilità della circolazione verso ovest.. Il picco del flusso verso est nel Pacifico sembra essersi indebolito dal 2020. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terremoto nel nucleo: il ferro sotto il Pacifico cambia direzione

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