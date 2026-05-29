Piccioni e campo magnetico terrestre il segreto era nascosto nel fegato ricco di ferro | il nuovo studio su Science

Uno studio pubblicato su Science ha identificato che i macrofagi nel fegato, cellule immunitarie ricche di ferro, sono coinvolti nel modo in cui i piccioni percepiscono il campo magnetico terrestre. La ricerca indica che queste cellule svolgono un ruolo chiave nel sistema di orientamento durante il volo. Il meccanismo si basa sulla presenza di ferro nelle cellule, che potrebbe influenzare la capacità degli uccelli di rilevare i cambiamenti nel campo magnetico. La scoperta apre nuove prospettive sulla biologia dell’orientamento negli uccelli migratori.

Uno studio su Science individua nei macrofagi del fegato, le cellule immunitarie cariche di ferro, il meccanismo con cui i piccioni riescono a percepire il campo magnetico terrestre per orientarsi in volo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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