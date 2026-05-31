novellara tradizioni e cultura in lutto per sergio subazzoli

Il mondo della cultura e della tradizione della Bassa Reggiana piange la scomparsa di Sergio Subazzoli, morto all'età di 92 anni nell’Hospice di Guastalla. Venerdì scorso aveva compiuto gli anni. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il patrimonio locale.

Novellara (Reggio Emilia), 31 maggio 2026 – Il mondo della tradizione, della cultura e della storia della Bassa Reggiana perde un suo protagonista con Sergio Subazzoli, 92 anni compiuti venerdì scorso, deceduto all’Hospice di Guastalla dove era ricoverato. Era originario della Riviera di San Bernardino di Novellara, luogo a cui era sempre rimasto molto legato. Ma soprattutto era stato un profondo conoscitore delle tradizioni e degli antichi mestieri, che aveva insegnato ai più giovani, tramandando così l’arte della scultura, ma soprattutto dell’impagliatura di sedie e altri oggetti, che mostrava con orgoglio anche a fiere e sagre in giro nel Reggiano e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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