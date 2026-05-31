Novara | Diego Yon vince i 3.000 siepi e stabilisce il nuovo primato

Notizia in breve

Diego Yon ha vinto i 3.000 siepi stabilendo un nuovo record personale. La vittoria è stata ottenuta con un tempo che ha superato il precedente primato. Tra gli altri atleti del CUS Torino, alcuni sono riusciti a conquistare vittorie in altre discipline. Sono stati assegnati premi e riconoscimenti ai partecipanti che si sono distinti nelle diverse gare. La manifestazione si è svolta in un clima di competizione e attenzione ai risultati individuali.