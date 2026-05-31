Novara | Diego Yon vince i 3.000 siepi e stabilisce il nuovo primato
Diego Yon ha vinto i 3.000 siepi stabilendo un nuovo record personale. La vittoria è stata ottenuta con un tempo che ha superato il precedente primato. Tra gli altri atleti del CUS Torino, alcuni sono riusciti a conquistare vittorie in altre discipline. Sono stati assegnati premi e riconoscimenti ai partecipanti che si sono distinti nelle diverse gare. La manifestazione si è svolta in un clima di competizione e attenzione ai risultati individuali.
? Punti chiave Quale cronometro ha permesso a Diego Yon di battere il primato?. Chi sono gli altri atleti del CUS Torino che hanno vinto?. Come influirà questo nuovo primato regionale sulla stagione di Yon?. Quali minimi tecnici hanno garantito l'accesso agli Assoluti per Munari?.? In Breve Joao Carlos Pina Barros vince i 400Hs con il tempo di 5162.. Elisabetta Munari ottiene il terzo posto sui 400Hs con 1'0036.. Jean-Marie Robbin segna il record personale di 4839 sui 400m piani.. Diego Yon ottiene il minimo tecnico sotto la soglia dei 9'0300.. Diego Yon trionfa sui 3.000 siepi a Novara stabilendo il nuovo primato regionale. Il giovane Diego Yon, ventitreenne dell’Atl. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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