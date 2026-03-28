Jannik Sinner stabilisce un nuovo primato con la finale raggiunta a Miami

Jannik Sinner ha raggiunto la finale a Miami, stabilendo un nuovo record personale nel torneo. La sua prestazione ha mostrato un livello alto, confermando la sua crescita nel circuito. La semifinale ha evidenziato la sua capacità di giocare con costanza e determinazione, portandolo a un passo dalla conquista di un importante titolo.

Jannik Sinner continua a riscrivere i limiti del tennis moderno con una prestazione che, più che una semifinale, sembra un manifesto di superiorità. Sul cemento di Miami, l’azzurro ha superato Alexander Zverev con un 6-3 7-6 (4), ma il punteggio racconta solo in parte la portata della sua prova. Sinner è stato impenetrabile nei momenti chiave: due sole palle break concesse, entrambe annullate con autorità. Al servizio ha dominato, piazzando 15 ace complessivi, con un’accelerazione impressionante nel finale — 6 ace negli ultimi 11 punti al servizio — a testimonianza di una fiducia e di una precisione ormai fuori scala. Questa vittoria lo proietta nella sua quarta finale a Miami su appena cinque partecipazioni, un dato che certifica un feeling speciale con il torneo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Jannik Sinner stabilisce un nuovo primato con la finale raggiunta a Miami Articoli correlati Tabellone Mastes 1000 Miami 2026: il percorso di Jannik Sinner verso la finale. Inizio soft per l’azzurroNel pomeriggio odierno è stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Miami che vedrà Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rispettivamente testa di... Tabellone Masters 1000 Miami 2026: il percorso di Jannik Sinner verso la finale. Inizio soft per l’azzurroNel pomeriggio odierno è stato sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Miami che vedrà Carlos Alcaraz e Jannik Sinner rispettivamente testa di... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jannik Sinner Temi più discussi: Sinner, fair play a Miami: concede un punto a Moutet, applausi per lui; Miami Open, Sinner avanza in grande forma: batte il francese Moutet e va agli ottavi; Sinner domina al Miami Open: batte Moutet in due set e vola agli ottavi, record nei Masters 1000; Sinner si migliora: è record di set vinti consecutivi nei Masters 1000. Jannik Sinner giocherà tutti i Masters 1000 sulla terra? La voce insistenteIl primo a lanciare la notizia (potenziale, allo stato attuale delle cose) è Jim Courier. L'ex numero 1 del mondo e plurivincitore Slam, oggi volto ... oasport.it Sinner da record: supera Djokovic per set consecutivi vinti nei Masters 1000Jannik Sinner migliora il suo ultimo record, stabilito proprio durante il Masters 1000 di Miami: grazie alla vittoria 6-2, 6-2 su Tiafoe ai quarti, l'azzurro è arrivato a 30 set vinti consecutivamente ... sport.sky.it Passo dopo passo, facendo il proprio meglio ad ogni torneo: è così che Jannik Sinner vive la sua corsa al N°1 - facebook.com facebook SINNER IN FINALE A MIAMI, ZVEREV ANCORA KO Jannik Sinner prosegue la sua marcia verso il Sunshine Double e supera ancora Alexander Zverev con il punteggio di 6-3 7-6, conquistando la finale di Miami. Senza esprimere il suo miglior tennis, l’azzurr x.com