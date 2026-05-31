Notte Rosa la festa che dà il via all’estate La Romagna si trasforma in un palco diffuso

Da quotidiano.net 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la Notte Rosa, la Romagna si anima con eventi che durano fino all’alba. Le piazze e le spiagge diventano scenari di concerti e spettacoli, con musica che accompagna il sorgere del sole sul mare. La festa coinvolge tutta la regione, trasformando le località in un palcoscenico diffuso. Le attività si svolgono in vari luoghi, dai centri cittadini alle zone balneari, creando un’atmosfera di festa continua.

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di Marco Principini Dal tramonto all’alba. Dalle piazze alle spiagge. Dai grandi concerti sotto il cielo della Riviera alle note che accompagneranno il sorgere del sole sul mare. La Notte Rosa 2026-Hit’s Summer si prepara ad accendere la Romagna trasformandola ancora una volta nel più grande palcoscenico diffuso d’Italia. Dal 19 al 21 giugno, la ventunesima edizione dell’evento che inaugura ufficialmente l’estate italiana avrà un protagonista assoluto: la musica. Il claim scelto per la ventunesima edizione racconta già la direzione presa dalla manifestazione: ‘Hit’s Summer’. Un richiamo alle canzoni che accompagnano le estati, alle voci che... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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