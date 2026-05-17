Estate 2026 | Cisternino si riprende la scena e si trasforma in un palcoscenico diffuso

Da brindisireport.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’estate 2026, Cisternino si prepara a tornare protagonista, trasformandosi in un palcoscenico diffuso in cui si intrecciano le storie dei luoghi con le nuove tendenze dei grandi festival. La città si affaccia a questa stagione con un calendario di eventi e iniziative che coinvolgono diverse aree e spazi pubblici, puntando a valorizzare il patrimonio locale e ad accogliere visitatori e artisti provenienti da varie regioni. La programmazione si sviluppa tra musica, cultura e manifestazioni di vario genere, senza creare un evento centrale ma diffuso sul territorio.

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CISTERNINO – Per l'estate 2026 Cisternino si riprende la scena e si trasforma in un palcoscenico diffuso dove la storia dei luoghi incontra l’avanguardia dei grandi festival. Quest'anno il borgo non si limita a ospitare eventi, ma ne diventa il cuore pulsante: rassegne di rilievo nazionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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