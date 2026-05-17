Estate 2026 | Cisternino si riprende la scena e si trasforma in un palcoscenico diffuso

Durante l’estate 2026, Cisternino si prepara a tornare protagonista, trasformandosi in un palcoscenico diffuso in cui si intrecciano le storie dei luoghi con le nuove tendenze dei grandi festival. La città si affaccia a questa stagione con un calendario di eventi e iniziative che coinvolgono diverse aree e spazi pubblici, puntando a valorizzare il patrimonio locale e ad accogliere visitatori e artisti provenienti da varie regioni. La programmazione si sviluppa tra musica, cultura e manifestazioni di vario genere, senza creare un evento centrale ma diffuso sul territorio.

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CISTERNINO – Per l'estate 2026 Cisternino si riprende la scena e si trasforma in un palcoscenico diffuso dove la storia dei luoghi incontra l’avanguardia dei grandi festival. Quest'anno il borgo non si limita a ospitare eventi, ma ne diventa il cuore pulsante: rassegne di rilievo nazionale. 🔗 Leggi su Brindisireport.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Elementi: l’arte trasforma la Romagna in un palcoscenico diffuso? Cosa sapere La rassegna Elementi di Magma si svolge tra il 10 maggio e il 31 luglio. Pesaro danza: la città si trasforma in un palcoscenico per Pina Bausch? Cosa sapere Pesaro, 27 aprile 2026: performance Dance! The Nelken Line parte dal piazzale della Libertà. Amministrative 2026 Domenica 24 e lunedì 25 maggio si voterà in diversi comuni dell’area metropolitana di Milano, e noi siamo pronti a fare la nostra parte. Qui le liste che sosteniamo e i nostri candidati: 1/5 x.com Cisternino 2026, l’Estate della svolta culturalePresso il Cimitero Vecchio, dal 30 maggio al 30 settembre, ha luogo invece la mostra d’arte ucraina Reliquiae frammenti di vita di 15 artisti ucraini per raccontare la guerra, raccolti da Walter ... agorablog.it Cisternino punta sulla cultura: estate 2026 tra grandi festival, arte internazionale e luoghi simbolo restituiti alla comunitàCISTERNINO – Un’estate che punta a trasformare il borgo della Valle d’Itria in un grande laboratorio culturale diffuso. Cisternino si prepara alla stagione 2026 con un calendario ricco di appuntamenti ... brindisisera.it