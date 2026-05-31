Una notte di tensione a Campagnola, con un uomo che ha iniziato un alterco in un'abitazione di via Moruzzi, urlando contro un conoscente e aggredendolo. Successivamente, ha aggredito anche i carabinieri intervenuti e il personale dell'ambulanza chiamata sul posto. L’uomo è stato fermato e portato in caserma. Non sono stati segnalati feriti gravi tra le persone coinvolte. La situazione si è conclusa con l’intervento delle forze dell’ordine.

Campagnola (Reggio Emilia), 31 maggio 2026 - Prima ha litigato in una abitazione di via Moruzzi, a Campagnola, urlando contro un suo conoscente, che è stato aggredito. La madre del padrone di casa, dal piano superiore, è scesa per verificare cosa stava succedendo. Ma l’anziana donna è scivolata dalla scale, restando ferita. Sul posto, verso le quattro della scorsa notte, è stata fatta intervenire l’ambulanza della Croce rossa di Novellara, ma con l’equipaggio che all’indirizzo segnalato si è ritrovato un uomo di 41 anni, residente a Carpi, in stato di forte agitazione. Sono intervenuti anche i carabinieri di Campagnola e del Radiomobile di Guastalla, ma l’uomo non si è affatto calmato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Notte di follia a Campagnola, aggredisce carabinieri e ambulanza

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