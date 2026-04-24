Follia giovanile | blocca i binari con la bici entra nell' ex scuola di notte e aggredisce i carabinieri

Nelle prime ore di venerdì 24, a Bondeno, un giovane di 20 anni è stato arrestato dai carabinieri di Vigarano Mainarda e Casumaro. L’individuo aveva bloccato i binari con una bicicletta, si era introdotto di notte nell’ex scuola e aveva aggredito i militari intervenuti. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato, evidenziando un episodio di comportamento fuori controllo.