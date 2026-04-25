Notte di follia ad Anagni picchia la compagna e aggredisce i Carabinieri 52enne arrestato e sedato

Una notte di violenza si è consumata ad Anagni, dove un uomo di 52 anni ha colpito la compagna e poi si è scagliato contro i Carabinieri intervenuti sul posto. L'uomo è stato arrestato e sedato a causa di un'aggressione che ha coinvolto anche le forze dell’ordine durante una colluttazione. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione di emergenza.

Un'aggressione brutale tra le mura domestiche sfociata in una violenta colluttazione con le Forze dell'Ordine. È il bilancio della grave vicenda avvenuta nelle prime ore della notte del 23 aprile 2026, che ha portato all'arresto di un 52enne con le pesanti accuse di maltrattamenti in famiglia.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Frosinone: ad Alatri aggredisce i carabinieri, 52enne arrestatoUn uomo in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e una donna deferita: i dettagli dell'operazione a Alatri. Insieme alla madre picchia la compagna di 24 anni davanti ai figli piccoli e aggredisce i carabinieri, giovane arrestatoL'episodio di violenza si è verificato in una casa di Montesilvano con protagonista un ragazzo di 29 anni di origine colombiana. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Notte di follia in un hotel: devasta la hall e aggredisce receptionist e militari; Notte di follia a Londra: influencer investita dall’auto di una rivale dopo una lite; Nuova notte di follia ad Airola, maxi rissa tra giovani; 1921. Notti di follia. Notte di follia a Londra: influencer investita dall’auto di una rivale dopo una liteL’episodio si è verificato al termine di una violenta lite scoppiata all’esterno di una discoteca ... video.corriere.it Notte di follia tra Villa San Pietro e Pula, 32enne arrestato dopo un inseguimentoFollia tra Villa San Pietro e Pula, dove un inseguimento stradale si è concluso con l’arresto di un uomo da parte dei Carabinieri. Tutto è iniziato nel centro abitato di Villa San Pietro, quando i mil ... cagliaripad.it Brutta sorpresa per Nicola Viscardi a Bergamo. La sua auto - una Toyota Rav4 - è stata rubata in via Borgo Palazzo, intorno all’1 di notte di venerdì. - facebook.com facebook Una notte di preghiera da Sinnai a Bonaria: in migliaia i fedeli in marcia sotto le stelle x.com