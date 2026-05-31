Note e scena in crescere | quando l’Arte diventa cittadinanza inclusione e futuro

Il testo evidenzia come l’attività artistica scolastica favorisca inclusione e senso di appartenenza, andando oltre la semplice esecuzione tecnica. La pratica artistica diventa uno strumento per promuovere cittadinanza attiva e costruire un senso di comunità tra studenti. La scena si sviluppa attraverso l’interazione e la partecipazione, sottolineando che l’arte a scuola ha un ruolo oltre il mero apprendimento, contribuendo a formare cittadini più consapevoli e coinvolti.

C’è una forza generativa nel fare arte a scuola che va ben oltre la corretta esecuzione di uno spartito o la recitazione di una battuta. Ne è la prova tangibile lo straordinario fermento culturale che sta animando le aule della Scuola Secondaria di Primo Grado "Don Guido Macchi" di Brebbia in provincia di Varese. Una scuola che esce sul territorio e si fa anima e centro gravitazionale di una comunità, dimostrando che l’essere umano è un "tutto tondo” fatto di cultura, anima ed espressività. Qui la didattica non è mera trasmissione di nozioni, ma un diamante dalle mille sfaccettature capace di attrarre gli studenti, valorizzarne i talenti e sgretolare, giorno dopo giorno, la dispersione scolastica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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