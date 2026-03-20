Con ArteMIA l’arte diventa mezzo per l’inclusione e l’accessibilità

Con ArteMIA, un progetto dedicato all’arte come strumento di inclusione e accessibilità, si punta a coinvolgere diverse comunità attraverso attività artistiche. Il progetto mira a rendere l’arte più accessibile a tutti, promuovendo un maggiore coinvolgimento di persone con differenti esigenze. La proposta è stata presentata recentemente da un comitato di redazione di un sito dedicato alla sostenibilità in Italia.

TESTO di Giorgia Marchionni e Maria Giovanna Vedovati del Comitato del sito ASviS Alleanza Italiana per lo sviluppo sostenibile, pubblicato il 27 febbraio 2026. Un viaggio alla scoperta dell’accessibilità del patrimonio culturale, realizzato attraverso laboratori di Museoterapia (uso di fotografia e rielaborazioneimmersione digitale). 27 febbraio 2026 Organizzazione Aderente: Crhack Lab Foligno 4D Titolo del progettoiniziativa: ArteMIA-l’Arte come Mezzo per l’Inclusione e l’Accessibilità Target di riferimento: persone con disabilità Stato dell’iniziativa: ricorrente Periodo di riferimento: dal 2022 ad oggi Testimonianza. “ Perché è bello. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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