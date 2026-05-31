Nicolas Cage ha annunciato di aver modificato legalmente il proprio nome. La decisione arriva dopo aver dichiarato di voler evitare di essere percepito come il “cugino pagliaccio” della famiglia di registi e attori. La modifica riguarda il nome registrato all’anagrafe, ma non sono stati forniti dettagli sul nuovo nome o sui motivi specifici di questa scelta. La notizia è stata diffusa attraverso dichiarazioni pubbliche dell’attore senza ulteriori approfondimenti.

“Non voglio essere il cugino pagliaccio della famiglia Coppola”. E Nicolas Cage cambia nome all’an agrafe. La buffa non notizia l’ha pubblicata Variety. In un’intervista il celebre attore ha dichiarato di aver (finalmente) modificato legalmente il proprio cognome in Cage lo scorso anno. L’’attore premio Oscar, nato Nicolas Kim Coppola, ha adottato il suo nome d’arte come nome legale l’anno scorso. Il 62enne interprete di Via da Las Vegas ha affermato di preferire essere il patriarca della propria famiglia piuttosto che il “cugino pagliaccio” della famiglia reale di Hollywood. “Io sono Nick Cage. Ho cambiato legalmente il mio nome l’anno scorso”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non voglio essere il cugino pagliaccio della famiglia. Ho cambiato il mio nome all’anagrafe”: la rivelazione di Nicolas Cage

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Temi più discussi: Nicolas Cage non è più un Coppola: Basta essere il cugino pagliaccio; Nicolas Cage cancella per sempre il cognome Coppola: Ho cambiato legalmente nome. Meglio essere il patriarca della mia famiglia che il cugino di qualcun altro; Ho cambiato il mio nome perché meglio essere il patriarca della mia piccola famiglia che il cugino clown ai margini di quella di qualcun altro: così Nicolas Cage; Nicolas Cage cambia legalmente nome: Non volevo essere il cugino clown dei Coppola.

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