Ho cambiato il mio nome perché meglio essere il patriarca della mia piccola famiglia che il cugino clown ai margini di quella di qualcun altro | così Nicolas Cage
Nicolas Cage ha annunciato di aver cambiato nome, affermando di preferire essere considerato il patriarca della propria famiglia piuttosto che un cugino marginale di qualcun altro. La dichiarazione è stata fatta in relazione alla sua identità e al ruolo familiare. L’attore è tornato sulle prime scene della sua carriera, interpretando il protagonista nella serie “Spider-Noir”, disponibile da fine maggio su Prime Video.
Nicolas Cage è tornato al centro dell’attenzione mediatica non solo per il suo primo ruolo da protagonista in una serie tv “Spider-Noir” (su Prime Video dal 27 maggio), ma anche per le ultime dichiarazioni sulla sua famiglia. L’attore in un’intervista a Variety ha confermato di “cambiato nome legalmente lo scorso anno”. Il suo vero nome era Nicolas Kim Coppola. “Io sono Nick Cage nella vita, e sono Nick Cage davanti alla telecamera. – ha affermato – È meglio essere il patriarca della mia piccola famiglia che il cugino clown ai margini di quella di qualcun altro. Era difficile lavorare così, quindi mi sono detto: ‘Non ho bisogno di questo cognome’ e l’ho cambiato in Cage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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