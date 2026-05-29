Nicolas Cage ha annunciato di aver cambiato nome, affermando di preferire essere considerato il patriarca della propria famiglia piuttosto che un cugino marginale di qualcun altro. La dichiarazione è stata fatta in relazione alla sua identità e al ruolo familiare. L’attore è tornato sulle prime scene della sua carriera, interpretando il protagonista nella serie “Spider-Noir”, disponibile da fine maggio su Prime Video.

Nicolas Cage è tornato al centro dell’attenzione mediatica non solo per il suo primo ruolo da protagonista in una serie tv “Spider-Noir” (su Prime Video dal 27 maggio), ma anche per le ultime dichiarazioni sulla sua famiglia. L’attore in un’intervista a Variety ha confermato di “cambiato nome legalmente lo scorso anno”. Il suo vero nome era Nicolas Kim Coppola. “Io sono Nick Cage nella vita, e sono Nick Cage davanti alla telecamera. – ha affermato – È meglio essere il patriarca della mia piccola famiglia che il cugino clown ai margini di quella di qualcun altro. Era difficile lavorare così, quindi mi sono detto: ‘Non ho bisogno di questo cognome’ e l’ho cambiato in Cage. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ho cambiato il mio nome perché meglio essere il patriarca della mia piccola famiglia che il cugino clown ai margini di quella di qualcun altro”: così Nicolas Cage

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