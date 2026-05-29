Nicolas Cage ha annunciato di aver cambiato legalmente il cognome, rimuovendo il suo nome d'origine Coppola. L’attore ha spiegato che ha deciso di adottare il nuovo cognome per essere riconosciuto come il patriarca della famiglia, piuttosto che come un cugino di qualcun altro. La modifica è stata ufficializzata e Cage ha confermato di aver abbandonato definitivamente il cognome Coppola. La scelta è stata comunicata attraverso un’intervista.

Quanto all'origine dello pseudonimo, Nicolas ha spiegato d'essersi ispirato «a Luke Cage, il personaggio dei fumetti Marvel che tanto mi piaceva, e al musicista e filosofo John Cage: «Sono cresciuto in una famiglia molto avanguardistica e artistica, e si parlava di John Cage e delle sue composizioni sperimentali. Cercavo qualcosa di simile a James Dean, qualcosa di breve e bello. Ho pensato: “Beh, terrò il nome Nicolas perché è quello che mi ha dato mio padre (il defunto professore August Coppola, fratello maggiore del regista Francis Ford Coppola, ndr)”». Il nome è rimasto, il cognome è passato da Coppola a Cage. Una scelta che dall'anno scorso è diventata ufficiale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Nicolas Cage cancella per sempre il cognome Coppola: «Ho cambiato legalmente nome. Meglio essere il patriarca della mia famiglia che il cugino di qualcun altro»

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