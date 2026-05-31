La sorella di Carlotta Benusiglio ha espresso dolore e rabbia, affermando che la vittima non è stata protetta durante la vita e che, dopo la morte, è stata derisa. Ha criticato il sistema giudiziario, sottolineando l’assenza di giustizia per la sorella. Le sue parole sono state pronunciate in un contesto di denuncia pubblica. La famiglia chiede risposte e responsabilità. La vicenda riguarda una serie di episodi di violenza e mancanza di tutela.

"Non ti hanno protetto da viva ma soprattutto ti hanno derisa da morta. per te nessuna giustizia, sei stata un numero, un niente per coloro a cui hai chiesto aiuto ma per chi ha avuto l’onore di viverti, sei stata una persona indimenticabile tanto da percepirti in ogni momento, in ogni cosa. in un gatto, in una farfalla, nelle giornate uggiose, nel mare.". Sono parole dure, affidate ai social, quelle di Giorgia Benusiglio, sorella di Carlotta Benusiglio, la stilista trovata impiccata in piazza Napoli dieci anni fa, il 31 maggio 2016. Dopo la sua morte, il percorso per arrivare alla verità giudiziaria è stato lungo sette anni e tortuoso, tra indagini riaperte e processi che hanno infine portato alla assoluzione del compagno dell'epoca Marco Venturi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Non ti hanno protetta da viva e ti hanno derisa da morta". Lo sfogo della sorella di Carlotta Benusiglio

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