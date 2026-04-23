Il tribunale ha assolto un professionista, dopo averlo accusato di aver subito ingiustamente danni alla sua carriera. La sentenza è stata emessa oggi a Milano, chiudendo un procedimento giudiziario che aveva coinvolto anche un suo familiare. Sul web, l’uomo ha espresso il suo sollievo, dichiarando di essere innocente e di aver subito un’ingiustizia. La vicenda ha attirato l’attenzione di molti, anche grazie alle dichiarazioni rilasciate sui social network.

Milano, 23 aprile 2026 – “Ti hanno rovinato la carriera. Ma sei assolto”. Dopo la sentenza nel processo di Appello che ha assolto Mattia Lucarelli e Federico Apolloni dall’accusa di violenza sessuale di gruppo, il figlio di Mattia, Cristiano, ex bomber del Livorno Calcio e attuale allenatore della Pistoiese si sfoga sul web. Lo fa con un post su Instagram, dopo che già al momento della sentenza aveva avuto una reazione particolare, colpendo un totem informativo in tribunale, facendolo cadere a terra davanti agli occhi stupiti dei carabinieri. L’attesa, poi lo sfogo. "Abbiamo rovinato la festa a tutti", dice puntando il dito contro i giornalisti in attesa, da oltre due ore, del verdetto pronunciato a porte chiuse.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Ti hanno offeso e rovinato la carriera. Ma sei innocente”: assolto Mattia Lucarelli, il padre Cristiano e lo sfogo sul web

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