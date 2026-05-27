Nuovo allenatore Milan clamoroso ritorno di fiamma | Cardinale e Ibra a Vienna per Rangnick
Il Milan sta considerando il ritorno di Ralf Rangnick come nuovo allenatore, oltre ad averlo inserito tra i candidati. Il club ha inviato rappresentanti a Vienna, dove si sono incontrati con Ibrahimovic e il proprietario per discutere la possibile collaborazione. La società valuta diverse opzioni e ha deciso di approfondire anche questa pista, dopo aver monitorato altri nomi. Al momento non ci sono annunci ufficiali sulla decisione finale.
Il Milan di RedBird accelera i casting per il dopo Massimiliano Allegri. Se Andoni Iraola resta la pista principale del proprietario Gerry Cardinale e del suo Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic per la panchina, i vertici rossoneri tengono aperte alternative di respiro internazionale. Nelle ultime ore è emerso un clamoroso ritorno di fiamma: Ralf Rangnick, l'ideologo tedesco del calcio moderno, ha avuto un colloquio diretto con la dirigenza del Diavolo a Vienna. Il nome di Rangnick (classe 1958) evoca forti suggestioni in casa Milan. Già nel 2020 l'ex amministratore delegato Ivan Gazidis aveva bloccato il manager tedesco per avviare una rivoluzione totale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
SONO DIVENTATO ALLENATORE della FIORENTINA
Notizie e thread social correlati
Repulisti di Cardinale: via Allegri e dirigenti, resta soltanto Ibra. Ecco il nuovo MilanIl nuovo Milan si presenta con un volto completamente diverso: via Allegri e altri dirigenti, mentre il solo Ibrahimovic rimane in rosa.
Nuovo allenatore Nazionale italiana: Conte sogno impossibile, il preferito è un clamoroso ritornoIl nome del nuovo allenatore della Nazionale italiana torna a occupare le prime pagine sportive, con molte speculazioni sui possibili candidati.
Milan, retroscena clamoroso: per il post Allegri c'erano in lista Maresca, Xabi Alonso e FabregasLa rivoluzione voluta dal patron di RedBird Gerry Cardinale per il nuovo corso del Milan (dopo l'allontanamento dell'intera area tecnica, compreso l'allenatore Massimiliano Allegri, oltre all'ad Furla ... calciomercato.com
Conte al Milan, il nuovo retroscena dopo l’annuncio sulla NazionaleIl Milan potrebbe irrompere con forte decisione su Antonio Conte? Potrebbe essere questa il nuovo clamoroso retroscena in ... fantamaster.it