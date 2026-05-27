Nuovo allenatore Milan clamoroso ritorno di fiamma | Cardinale e Ibra a Vienna per Rangnick

Notizia in breve

Il Milan sta considerando il ritorno di Ralf Rangnick come nuovo allenatore, oltre ad averlo inserito tra i candidati. Il club ha inviato rappresentanti a Vienna, dove si sono incontrati con Ibrahimovic e il proprietario per discutere la possibile collaborazione. La società valuta diverse opzioni e ha deciso di approfondire anche questa pista, dopo aver monitorato altri nomi. Al momento non ci sono annunci ufficiali sulla decisione finale.