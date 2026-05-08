Romelu Lukaku non potrà continuare a giocare con il Napoli, secondo quanto dichiarato dall’ex direttore generale della squadra, che ha definito il comportamento del centravanti belga come un esempio di anti-professionismo. La stessa persona ha affermato che una cessione nel calciomercato estivo è inevitabile. La situazione riguarda anche Kevin De Bruyne, coinvolto in controversie legali e accusato di aver creato problemi all’interno del suo club.

Romelu Lukaku non può restare a Napoli. Pierpaolo Marino, ex direttore generale degli azzurri, ha scelto parole durissime per il centravanti belga, definendo il suo comportamento un esempio di anti-professionismo che rende la cessione inevitabile nel calciomercato estivo. Lukaku il comportamento scorretto: la rottura con Napoli. Il riferimento è preciso: il calciatore si è curato in Belgio senza seguire le indicazioni della società, che lo voleva a disposizione a Castel Volturno. Una scelta che ha creato attrito diretto con la gestione tecnica e organizzativa del club partenopeo. Marino non ha usato mezzi termini nel giudicare questa decisione durante un’intervista a SportItalia.🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Lukaku e De Bruyne, durissima sentenza: “Uno deve andare via, l’altro ha creato problemi!”

Notizie correlate

Leggi anche: Telegraph: “De Bruyne è stato il migliore del City, solo Giggs ha creato più gol di lui”

Lukaku soffre perché De Bruyne ha recuperato prima e meglio di luiLukaku, la sofferenza perché De Bruyne ha recuperato prima e meglio di lui Lukaku è un caso, ok.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Napoli: le ultime sul futuro di De Bruyne e Lukaku; Napoli, Lukaku torna: Conte aspetta chiarimenti immediati; Napoli, previste quattro cessioni importanti: da Meret a Lukaku, passando per De Bruyne; De Bruyne e Lukaku resteranno al Napoli? Le opinioni di Lulù Oliveira e Paolo Del Genio su Radio Kiss Kiss Napoli.

Marino: Lukaku via dopo ciò che ha fatto. De Bruyne? Il tempo è stato galantuomoGiovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, in vista della prossima sessione della campagna acquisti e cessioni, sarà impegnato a ridurre un monte ingaggi che nelle ultime stagioni è salito in modo ... msn.com

IL PENSIERO - Trombetti: Napoli, con gli addii di Conte, De Bruyne e Lukaku si risparmierebbero 40 milioniGuido Trombetti, professore ed editorialista de Il Mattino, è intervenuto ai microfoni di Canale 8: Sabato abbiamo giocato a Como: per 60 minuti abbiamo subìto, ma intanto il Napoli alla fine avrebbe ... napolimagazine.com

"UNO DEVE ANDARE VIA E L'ALTRO HA CREATO PROBLEMI" PESANTE CRITICA A LUKAKU E DE BRUYNE - facebook.com facebook

#Lukaku torna a Napoli, l'agente conferma: "Lavorerà con la squadra, poi sarà Conte a decidere" x.com