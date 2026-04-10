Non mangiatelo | allarme nei supermercati mercurio oltre i limiti in questo prodotto

Il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova comunicazione riguardante un prodotto molto presente negli scaffali dei supermercati. In un avviso ufficiale, si segnala che in alcuni lotti sono stati rilevati livelli di mercurio superiori ai limiti consentiti. La comunicazione invita i consumatori a evitare di acquistare e consumare quel particolare prodotto fino a ulteriori verifiche. Nessuna altra indicazione sui marchi o sulle quantità coinvolte.

Nuova segnalazione nella sezione richiami del Ministero della Salute, che torna a mettere in guardia i consumatori su un prodotto molto diffuso nei supermercati. L’allarme riguarda un alimento presente in molte case italiane e utilizzato frequentemente in cucina, ma che questa volta nasconde un rischio concreto per la salute. Le autorità invitano alla massima attenzione: il prodotto è già stato ritirato dal commercio, ma potrebbe essere ancora conservato nei freezer di molti consumatori. Il richiamo riguarda un lotto di pesce spada surgelato a marchio “Surgelati Italpesca”, prodotto dall’azienda Italpesca s.a.s. nello stabilimento di Acerra, in provincia di Napoli. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Non mangiatelo”: allarme nei supermercati, mercurio oltre i limiti in questo prodotto “Non mangiatelo assolutamente”. Ritirato prodotto dai supermercati Italiani: doppia emergenzaLa sicurezza a tavola torna a tremare sotto i colpi delle ultime disposizioni ministeriali. Allarme nei supermercati, scatta il ritiro del prodotto: l’avviso del MinisteroC’è un dettaglio che, più di altri, riesce a trasformare un gesto quotidiano come fare la spesa in un campanello d’allarme.