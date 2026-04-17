Rischio salmonella Scatta il ritiro nei supermercati italiani | Non mangiatelo

Un nuovo richiamo alimentare coinvolge un lotto di salametto tipo Milano, ritirato dai supermercati italiani a causa di un possibile rischio di contaminazione da salmonella. L'azienda produttrice ha avvisato i consumatori di non consumare il prodotto interessato, che è stato rimosso dagli scaffali in via precauzionale. La notifica riguarda esclusivamente il lotto specifico e non altre tipologie di prodotti.

Un nuovo richiamo alimentare accende l’attenzione dei consumatori. Un lotto di Salametto tipo Milano è stato ritirato dagli scaffali per un possibile rischio microbiologico legato alla presenza di salmonella. L’allerta è stata pubblicata dal Ministero della Salute, che ha disposto il richiamo immediato del prodotto per tutelare la sicurezza dei cittadini. La comunicazione rientra nel sistema di controlli che monitora costantemente la qualità degli alimenti in commercio. Il prodotto interessato è realizzato dal Salumificio Colombo Luigi srl, con sede a Lecco, e commercializzato con lo stesso marchio dell’azienda produttrice. Nel dettaglio, il lotto coinvolto è identificato dal codice L271(0501), con termine minimo di conservazione fissato all’8 giugno 2026.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Rischio salmonella”. Scatta il ritiro nei supermercati italiani: “Non mangiatelo” Notizie correlate “Rischio salmonella, non mangiatele”. Allarme nei supermercati italiani: scatta subito il ritiroIl Ministero della Salute ha disposto un nuovo richiamo precauzionale di diversi lotti di uova fresche per un possibile rischio microbiologico legato... Ritiro shock dai supermercati italiani: “Non mangiatelo assolutamente”Allerta massima nel settore alimentare per un rischio contaminazione che interessa i banchi dei salumi. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Allerta alimentare, pesce spada contaminato: scatta il richiamo per rischio mercurio; Blitz del Nas a Quartu: sequestrate 17mila bottiglie d’acqua stoccate in un deposito irregolare; Salame nostrano richiamato dai supermercati per rischio Listeria, il lotto interessato; Rischio salmonella. Scatta il ritiro nei supermercati italiani: Non mangiatelo. Salame richiamato dai supermercati per rischio salmonella: ecco il lotto ritirato e il marchioUn lotto di Salametto tipo Milano è stato ritirato dagli scaffali per un possibile rischio microbiologico dovuto alla presenza di salmonella. L'allerta ... leggo.it Richiamo del salame Milano per presenza di Salmonella, un lotto coinvolto e i rischi per la saluteRichiamo per il salame tipo Milano da 160gr prodotto dal Salumificio Colombo Luigi. Riscontrata salmonella in un lotto, i rischi ... virgilio.it Salame richiamato dai supermercati per rischio salmonella - facebook.com facebook