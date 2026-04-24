Martedì mattina in Questura, di fronte agli agenti della Squadra mobile e alla sostituto procuratore Martina Varagnolo, Samuele Donadello ha fornito la sua versione dei fatti riguardo all'omicidio di Marco Cossi avvenuto domenica. Secondo quanto riferito, Donadello avrebbe dichiarato di essere stato aggredito e di aver disarmato Cossi, reagendo con un colpo per difendersi. La ricostruzione dei fatti è al centro delle indagini in corso.

PADOVA - Martedì mattina in Questura, di fronte agli agenti della Squadra mobile e alla sostituto procuratore Martina Varagnolo, Samuele Donadello ha detto come sono andate le cose domenica sera (19 aprile), nel boschetto tra il sottopasso ferroviario e quello della tangenziale che c’è in via Santi Fabiano e Sebastiano, dietro all’aeroporto Allegri. Lì dove Marco Cossi è morto alcuni minuti prima delle 23 di domenica, colpito da oltre quindici coltellate tra il torace, l’addome, i fianchi, il volto e le braccia sferrate da Donadello, arrestato ieri mattina con l’accusa di omicidio volontario. Nel suo racconto (con il quale ha corretto il...🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Marco Cossi ucciso a coltellate, la versione di Samuele Donadello: «Lui mi ha aggredito, io l'ho disarmato e ho colpito per difendermi»

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Omicidio di Marco Cossi a Padova, indagato il socio Samuele Donadello: l'avrebbe ucciso con 15 coltellateSvolta nelle indagini sull’omicidio di Marco Cossi, il 48enne ucciso nella notte tra il 19 e il 20 aprile a Padova, nel quartiere Brusegana.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Omicidio nel sottopassaggio a Padova: arrestato un 47enne per la morte di Marco Cossi; Padova, omicidio di Marco Cossi: arrestato l'amico e socio; Marco Cossi ucciso a Padova, la svolta: c’è un sospettato, finito sotto torchio per 10 ore; Marco Cossi ucciso a coltellate a Padova, arrestato il socio. La questura: Lite per l'ipotesi di vendere droga nel food truck.

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Svolta nelle indagini sul delitto del 19 aprile: la lite per l'uso di un furgone adibito a truck food come copertura per lo spaccio dietro la furia omicida https://www.oggitreviso.it/omicidio-marco-cossi-arrestato-l%E2%80%99amico-dopo-confessione-au23899-3752 - facebook.com facebook

I poliziotti della #Squadramobile di Padova hanno eseguito un ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'assassino di Marco Cossi, il 48enne ucciso a coltellate il 19 aprile scorso poliziadistato.it/articolo/1669e… #essercisempre #23aprile x.com