Mps il cda si divide | per Lovaglio e Bisoni nomine a maggioranza

Il consiglio di amministrazione di Mps ha approvato le nomine di Luigi Lovaglio come amministratore delegato e direttore generale, e di Cesare Bisoni come presidente. Le decisioni sono state adottate con il supporto della maggioranza dei membri del consiglio, anche se si sono registrate alcune divergenze tra i partecipanti. Le nomine sono state comunicate ufficialmente nelle ultime ore.

Il cda di Mps ha nominato Luigi Lovaglio amministratore delegato e direttore generale e Cesare Bisoni presidente. Le nomine però sarebbero arrivate con i soli voti favorevol i degli otto consiglieri di Plt Holding, inclusi gli stessi Lovaglio e Bisoni. Un consiglio lungo e non facile. Non è stato facile, secondo quanto riporta Ansa. Alle 10 del mattino i quindici consiglieri eletti lo scorso 15 aprile (8 per la holding della famiglia Tortora, 6 per la lista del cda e 1 per i fondi di Assogestioni) si sono riuniti nella sede di Rocca Salimbeni per attribuire gli incarichi di presidente, vicepresidente, amministratore delegato e direttore generale e nominare i componenti dei cinque comitati endoconsiliari.🔗 Leggi su Open.online

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