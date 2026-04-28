Nomine Parco Valbonesi e Allegni | No a nomine calate dall' alto serve equilibrio tra Romagna e Toscana

In una dichiarazione pubblica, un rappresentante regionale ha espresso la volontà di evitare nomine imposte dall’alto per le cariche di presidente nei parchi nazionali. Ha sottolineato l’importanza di coinvolgere direttamente la Regione nelle decisioni, affinché si favorisca un equilibrio tra le aree della Romagna e della Toscana. La richiesta riguarda specificamente le nomine dei presidenti dei consigli direttivi di alcuni parchi, con l’obiettivo di garantire un ruolo attivo dell’ente regionale nel processo.