Nomine Parco Valbonesi e Allegni | No a nomine calate dall' alto serve equilibrio tra Romagna e Toscana
In una dichiarazione pubblica, un rappresentante regionale ha espresso la volontà di evitare nomine imposte dall’alto per le cariche di presidente nei parchi nazionali. Ha sottolineato l’importanza di coinvolgere direttamente la Regione nelle decisioni, affinché si favorisca un equilibrio tra le aree della Romagna e della Toscana. La richiesta riguarda specificamente le nomine dei presidenti dei consigli direttivi di alcuni parchi, con l’obiettivo di garantire un ruolo attivo dell’ente regionale nel processo.
“Garantire il coinvolgimento della Regione nella nomina dei Presidenti dei Consigli Direttivi dei Parchi nazionali”. Daniele Valbonesi (Pd), attraverso un’interrogazione a risposta immediata in Aula, chiede alla Regione se sia a conoscenza delle modalità con cui il ministro dell’Ambiente e della.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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