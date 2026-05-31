No un brevetto del 2025 non dimostra l’esistenza di un vaccino pronto contro l’Hantavirus Andes

Un brevetto del 2025 riguarda un vaccino contro un Hantavirus, ma non conferma l’esistenza di un vaccino già pronto contro l’Andes virus (ANDV). Sono state condivise immagini su Facebook che mostrano questo brevetto, sostenendo che fosse previsto un vaccino per questo specifico virus. Tuttavia, il brevetto si riferisce a un progetto futuro e non indica che un vaccino sia attualmente disponibile o in fase di produzione.

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui ) riportano lo screen di un brevetto del 2025 per un vaccino contro un Hantavirus, dunque si sostiene che ne fosse già previsto uno per l’ Andes virus (ANDV). Come succedeva in pandemia si confonde una intera famiglia di virus (Coronavirus e Hantaviridae) coi singoli membri (SARS-CoV-2 o Andes virus). Nel documento è menzionato anche ANDV. Questo non dovrebbe sorprenderci, visto che il patogeno è noto dal 1995 ed è l’unico che può trasmettersi tra le persone. Un conto però è depositare un brevetto, un altro dimostrare sicurezza ed efficacia del vaccino in ampi studi clinici. Per adesso non esiste un vaccino autorizzato contro ANDV. 🔗 Leggi su Open.online

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