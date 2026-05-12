Moderna già al lavoro su un vaccino per l'hantavirus | ma non sarà facile testarlo sul ceppo Andes

La casa biotecnologica Moderna ha annunciato di aver iniziato lo sviluppo di un vaccino contro l'hantavirus, in risposta al focolaio verificatosi a bordo di una nave da crociera. La società ha precisato che la creazione del vaccino è in corso, ma ha anche evidenziato le difficoltà nel testarlo sul ceppo Andes, uno dei vari ceppi del virus. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sui tempi di sviluppo o sui risultati dei test preliminari.

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