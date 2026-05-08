Hantavirus Heather Parisi | Non mi vaccino Bassetti | Tranquilla virologa | il vaccino non c’è

Sul web si è scatenato un confronto tra il professor Matteo Bassetti e Heather Parisi, che ha dichiarato di non voler ricevere il vaccino contro l’hantavirus. Dopo le polemiche legate alla pandemia di coronavirus, questa volta il dibattito riguarda la malattia causata dal virus hantavirus, con l’esperto che ha confermato che al momento non esiste un vaccino disponibile. La discussione ha attirato l’attenzione di utenti e addetti ai lavori sui social media.

(Adnkronos) – Scontro social tra il professor Matteo Bassetti e Heather Parisi. Dopo il covid, tocca all'hantavirus riaccendere il dibattito sui social tra esperti e non esperti. Già in passato l'ex ballerina e l'infettivologo si sono scontrati sul tema e sul fronte vaccini. Con posizioni nettamente opposte. Il duello in alcuni casi è diventato a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. Tumori, una proteina alterata li fa crescere, bersaglio per nuove cure.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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