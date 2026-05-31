No questa foto non dimostra che l’epidemia di Ebola sia un complotto inventato
Una foto condivisa su Facebook mostra un operatore sanitario senza protezioni accanto ad altri che indossano dispositivi di sicurezza. La pubblicazione attribuita a un professore è stata interpretata come prova che l’epidemia di Ebola sia un complotto. Tuttavia, non ci sono elementi che collegano l’immagine a un contesto ufficiale o a informazioni scientifiche sulla malattia. La foto da sola non fornisce prove di alcuna teoria complottista.
Diverse condivisioni Facebook riportano lo screen di un post pubblicato dal professor Matteo Bassetti dove si vede un operatore sanitario senza protezioni vicino ad altri personaggi che invece le indossano. Per qualche ragione si insinua che sarebbe l’indizio di un complotto, volto a farci credere che esista una epidemia di Ebola in Africa. Secondo questo genere di narrazioni, molto apprezzate negli ambienti No vax, tutto questo servirebbe a prepararci per una prossima pandemia organizzata a tavolino dai poteri forti. Per chi ha fretta:. Alcuni post su Facebook usano una foto condivisa da Matteo Bassetti per sostenere che l’epidemia di Ebola in Africa sia falsa. 🔗 Leggi su Open.online
Jalen Brunsons Signature Victory For The Knicks | ELR Essentials
Notizie e thread social correlati
Ebola in Congo e la teoria del complotto su Bill Gates che speculerebbe sull’epidemiaSu Facebook si diffonde un video che attribuisce a Bill Gates la responsabilità dell’epidemia di Ebola in Congo, collegandola all’uso di un virus...
Emergenza Ebola, questa epidemia è diversa da quelle passate: i problemi del ceppo BundibugyoL'epidemia di Ebola causata dal ceppo Bundibugyo prosegue, distinguendosi dalle precedenti.
Si parla di: No, questo video non dimostra che l’hantavirus è una messinscena; L'inganno della foto sul set della finta pandemia: cosa mostra davvero lo scatto.