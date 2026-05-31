No questa foto non dimostra che l’epidemia di Ebola sia un complotto inventato

Notizia in breve

Una foto condivisa su Facebook mostra un operatore sanitario senza protezioni accanto ad altri che indossano dispositivi di sicurezza. La pubblicazione attribuita a un professore è stata interpretata come prova che l’epidemia di Ebola sia un complotto. Tuttavia, non ci sono elementi che collegano l’immagine a un contesto ufficiale o a informazioni scientifiche sulla malattia. La foto da sola non fornisce prove di alcuna teoria complottista.