Ebola in Congo e la teoria del complotto su Bill Gates che speculerebbe sull’epidemia

Su Facebook si diffonde un video che attribuisce a Bill Gates la responsabilità dell’epidemia di Ebola in Congo, collegandola all’uso di un virus chiamato Bundibugyo ebolavirus. La teoria del complotto suggerisce che Gates avrebbe speculato sull’epidemia, ma non ci sono prove ufficiali che colleghino direttamente la figura a questa emergenza sanitaria. La diffusione di questo contenuto ha portato a numerose condivisioni senza verifiche indipendenti.

Diverse condivisioni Facebook riguardano un reel dove si suggerisce che Bill Gates sarebbe responsabile dell’emergenza sanitaria in Congo, dovuta al Bundibugyo ebolavirus. Si tratterebbe dunque di un complotto volto a speculare sulla produzione di un vaccino, in linea con le più basilari narrazioni No vax. La ricostruzione è tuttavia fuorviante: i fondi citati esistono ma appartengono a un consorzio internazionale (che include l’Unione Europea) per la prevenzione scientifica, mentre l’emergenza sul campo è reale e aggravata, semmai, dai tagli alla Sanità globale. Per chi ha fretta. Un video virale sostiene che la donazione di gennaio 2026 della fondazione di Bill Gates per la ricerca sull’Ebola sia la prova di un’epidemia pianificata a tavolino. 🔗 Leggi su Open.online

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Appena quattro mesi prima dello scoppio dell'epidemia di Ebola a Bundibugyo, la CEPI, l'organizzazione di Bill Gates dedicata ai vaccini, ha stanziato 26,7 milioni di dollari a favore di Moderna e Oxford per lo sviluppo di vaccini a mRNA contro l'Ebola di Bundi x.com

Diciotto sospetti pazienti di Ebola fuggono dopo che il tendone di trattamento è stato dato alle fiamme per la seconda volta in Congo reddit