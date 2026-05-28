Emergenza Ebola questa epidemia è diversa da quelle passate | i problemi del ceppo Bundibugyo

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'epidemia di Ebola causata dal ceppo Bundibugyo prosegue, distinguendosi dalle precedenti. Le autorità sanitarie segnalano un aumento dei casi e delle complicazioni cliniche rispetto alle epidemie passate. La diffusione si concentra in alcune aree, con nuovi focolai segnalati nelle ultime settimane. Le strutture sanitarie locali sono sotto pressione, e le misure di contenimento sono state intensificate. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio a livello internazionale.

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L'emergenza sanitaria internazionale dovuta all'epidemia di Ebola Bundibugyo continua a destare forti preoccupazioni: diversi fattori infatti, come la mancanza di vaccini o di cure specifiche e il contesto instabile, rendono questa epidemia diversa da quelle che le stesse regioni hanno affrontato in passato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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